Die Auswahl der Produkte wächst und das Bewusstsein wandelt sich. Zwar schätzen Kleinanleger Kriterien wie Sicherheit und Rendite, dennoch meinen 77 Prozent, dass nachhaltiges Handeln eine wichtigere Rolle spielt als kurzfristige Gewinne. Das heißt aber nicht, dass diese Befragten sich direkt an einem Windpark oder Waldprojekt beteiligen müssen. Vielmehr gibt es mittlerweile eine breite Palette nachhaltiger Finanzprodukte.

Strenge Kriterien

Es gibt Vermögensmanagementprodukte, die neben Aktien auch in andere Anlageinstrumente investieren. Diese werden vor Aufnahme in einen Fonds speziell auf Nachhaltigkeitskriterien gefiltert und sind eine sinnvolle Ergänzung in der Vermögensstruktur.

Zielgerichtet informieren

Nachhaltig gekennzeichnete Finanzprodukte sind nicht einheitlich definiert. Private Investoren sollten sich daher vorab informieren: Unterstützung dabei liefern Initiativen wie der Europäische Transparenzkodex für nachhaltige Investmentfonds, www.fng-siegel.org als Webseite des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) oder die Plattform www.nachhaltiges-investment.org. Wer sich bereits ein wenig mit dem Thema befasst hat, kann sich mit seinem Finanz- oder Anlageberater umso besser darüber austauschen.