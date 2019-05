Vermögensverwaltung hört sich nach Reichtum an. Doch das stimmt so nicht: Sogenannte Robo Advisor sind für alle Anleger interessant. Etwa 30 Anbieter für diese digitalen Anlegehelfer gibt es derzeit auf dem deutschen Markt, einige gehören zu Banken, andere zu spezialisierten Finanzdienstleistern. Wer Robo Advisor nutzen will, beantwortet online einen Fragenkatalog.

So ermittelt die Software zunächst die Risikobereitschaft eines Kunden, dementsprechend wird ein passendes Portfolio zusammengestellt und die gewünschte Summe automatisiert festgelegt.

Risiko lässt sich steuern

Über Robo Advisor investiertes Geld fließt hauptsächlich in günstige Wertpapiere. Dabei handelt es sich um ETFs, das sind börsengehandelte Indexfonds, die die Entwicklung des Marktes wiedergeben, etwa indem sie Aktienindizes wie den DAX nachbilden.

Professionelle Vermögensverwaltung

Der Robo Advisor „MeinInvest“ von Union Investment, den die Sparda-Bank ihren Kunden anbietet, zum Beispiel setzt sich aus unterschiedlichen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffen zusammen. Diese Streuung soll das Risiko minimieren und den Ertrag langfristig optimieren. In diesem Zusammenhang wird in aktiv verwaltete Fonds von Union Investment investiert. Zusätzlich werden im Rahmen ausgewählter Anlageklassen ETFs weiterer Anbieter beigemischt. Das geht bereits ab 25 Euro im Monat oder einmalig 500 Euro.

Anpassung der Gewichtung

Die Zusammenstellung der Investmentfonds innerhalb der Geldanlage wird im Rahmen der Vermögensverwaltung regelmäßig überwacht. Bei Bedarf tauschen Experten die Investmentfonds aus oder passen die Gewichtung der Anlageklassen neu an.