Die Vortragsreihe „Alles geregelt?“ der Sparda-Bank Hannover gemeinsam mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse gibt es seit 2012. Die informativen Vorträge stoßen Jahr für Jahr auf riesiges Interesse und große Resonanz. Aus diesem Grund wird die Vortragsreihe in diesem Jahr erweitert: Um „Alles angelegt?“, eine Vortragreihe, die Aspekte zum Thema Geldanlage in den Fokus rückt, und um die Vortragsreihe „Alles digital?“, die in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung aufklären und Sicherheit geben will.

„Genauso wie wir bei ‚Alles geregelt?‘ über wichtige Themen wie die Patientenverfügung informieren, nehmen wir bei ‚Alles angelegt?‘ und ‚Alles digital?‘ weitere wichtige Aspekte der persönlichen Planung in den Bereichen Finanzen, Vorsorge und Sicherheit in den Blick. Dabei steht für uns der Wissenstransfer im Mittelpunkt. Um Sie bestmöglich zu informieren, suchen wir dafür deutschlandweit renommierte, unabhängige Experten und holen diese für Sie nach Hannover“, sagt Kathie Krause, Leiterin des Geschäftsbereich Geldanlage der Sparda-Bank Hannover.

Zum Beispiel Anne Connelly, frühere Topmanagerin des US-amerikanischen Analysehauses Morningstar. Zurück in Deutschland hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen beim Thema Finanzen nach vorn zu bringen. Oder auch Beate Sander, Bestsellerautorin und langjährige Expertin für Börseninvestments, die bei ihrem Vortrag „Geldanlage für Anfänger“ erklärt, was Anleger beachten sollten und welche Fehler typisch sind.

Bei der Fortsetzung der Vortragsreihe im September steht das Thema Digitalisierung im Blickpunkt. Im November wird dann wieder das Thema Vorsorge im Mittelpunkt stehen.

Merken Sie sich diese Termine vor: Alles angelegt?

- Mittwoch, 22. Mai: „Finanzfitness für Frauen“

mit Anne Connelly

- Mittwoch, 5. Juni: „Geldanlage für Anfänger“

mit Beate Sander (ausverkauft)

- Mittwoch, 12. Juni: „Nachhaltige Geldanlage“

mit Axel Wilhelm