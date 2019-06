vom Parkplatz Hanomag zum Schützenfest

Ausfahrt Parkplatz geradeaus in die Elfriede-Paul-Allee, bis zum Ende folgen. Ampelkreuzung passieren und weiter geradeaus in die Strousbergstraße/Charlottenstraße, rote Pflasterung übergehen. Am Ende der Straße links in die Ricklinger Straße einbiegen. Erste Abbiegemöglichkeit nach rechts (rote Pflasterung) in Richtung Stadionbrücke einbiegen. Ampelkreuzung geradeaus überqueren und dem Straßenverlauf bis zum Schützenplatz, Eingang Brauer-Tor, folgen.

ÖFFNUNGSZEITEN

Sonnabend, 29. Juni 2019

14.00–22.00 Uhr

Sonntag, 30. Juni 2019 10.00–22.00 Uhr

Sonnabend, 6. Juli 2019

14.00–22.00 Uhr

Sonntag, 7. Juli 2019

11.00–22.00 Uhr