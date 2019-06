Das Schützenfest 2019 beginnt eine halbe Stunde früher als üblich. Warum?

Wir wollen uns für die Zeremonie im Festzelt mehr Zeit nehmen. Das wirkte zeitweise sehr gehetzt, damit wir am nächsten Tag noch eine gute Platzierung in den Medien bekommen. Wir haben jetzt mehr Zeit für Bruchmeistervorstellung, Entpflichtung und Neuverpflichtung mit Vorstellung des Schützensenators und Fassbieranstich. Neuer Schützensenator wird übrigens Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann.

Was hat sich seit der Neuorganisation 2016 getan?

Nach innen: die Zusammenarbeit im Team Schützenfest. Wir haben kurze Wege und saubere Absprachen. Insgesamt ist es eine schöne Arbeitsatmosphäre. Nach außen: Wir haben tolle neue Fahrgeschäfte auf dem Platz, aktuell etwa Dr. Archibald. Darauf sind viele Volksfeste neidisch. Dann ist es aktuell das Niedersachsendorf, ein lang gehegter Wunsch von mir. Und auch das Rundteil hat sein Äußeres geändert, auch wenn da sicher noch etwas Luft nach oben ist.

Travestiekünstler Lilo Wanders ist als Promigast beim Ausmarsch dabei. Wie kommt’s?

Lilo Wanders fährt auf Einladung des Gaypeoplezeltes mit. Das Gaypeople-Zelt ist ja was Besonderes bei unserem Schützenfest und eine absolute Bereicherung – nirgendwo sonst auf dem Platz wird wie in dem Zelt jeden Tag bis in die Morgenstunden gefeiert.

Was können wir dieses Jahr beim Tag der Niedersächsischen Schützen erwarten?

Inzwischen kommen die Schützen aus ganz Niedersachsen, und wir müssen uns logistisch immer wieder neue Gedanken machen. Die Busse brauchen Parkplätze, und es müssen ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Auch der „kleine Ausmarsch“ vom Neuen Rathaus zum Festplatz ist wegen der Teilnehmerzahl logistisch nicht mehr ganz unproblematisch. In diesem Jahr kommen wohl 2000 Schützen. Unser Angebot kommt bei den Vereinen immer besser an.

Haben Sie einen Lieblingstag beim Schützenfest, auf den Sie sich am meisten freuen?

Das ist sicherlich der Eröffnungstag, weil sich dann alle freuen, dass es endlich losgeht, und ich die Arbeit des ganzen vorangegangenen Jahres endlich ein wenig genießen kann. Aber auch auf den Ausmarsch am Sonntag und auf das Festessen am Dienstag freue ich mich jedes Mal.