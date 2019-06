Sie gelten als die moralische Instanz eines jeden Schützenfestes, sorgen (symbolisch) für „Recht und Ordnung“ auf dem Festplatz: die vier Bruchmeister, die am Eröffnungsabend des nunmehr 490. Schützenfestes von Bürgermeister Thomas Hermann auf ihr Amt verpflichtet werden. Als Bruchmeister führen sie traditionsgemäß auch die vier Züge des Schützenausmarsches an. Die ersten „Ordnungshüter für das Schützenfest“ gab es 1303, von 1518 bis 1699 standen sie sogar im Stadtbedienstetenregister. Seit 1825 tragen die Bruchmeister die Städtischen Standarten den vier Zügen des Ausmarsches voran. Die vier Bruchmeister in diesem Jahr sind:

1. Zug: Weiße Standarte: Torben Völksen aus Hannover, 22 Jahre alt, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Uniformierte Schützengesellschaft Wettbergen von 1924 e. V.

2. Zug: Rote Standarte: Dr. Johannes Schnabel aus der Wedemark, 34 Jahre alt, Radiologe, Hannoverscher Jagdklub von 1878 e. V.

3. Zug: Gelbe Standarte: Dominik Bulitta aus Hannover, 20 Jahre alt, Auszubildender im Metallbau, Schützengesellschaft Ricklingen von 1853 e. V.

4. Zug: Grüne Standarte: Clemens Kivelitz aus Hannover, 24 Jahre alt, Fachkraft für Sicherheitsdienst, Schützengesellschaft Linden v. 1904 e. V.

Warum sie sich für dieses Amt zur Verfügung stellen? Johannes Schnabel (34) erzählt: „Bruchmeister zu sein ist eine ganz besondere Ehre. Es ist schön, dass wir diese Tradition pflegen dürfen.“ Heute wie damals erkennen Schützenfestbesucher die Bruchmeister an ihrem traditionellen Outfit, das aus einem Zylinder mit Kleeblatt (als heraldisches Symbol für die Landeshauptstadt), einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen, einem Frackhemd nebst Weste sowie einem klassischen Gehrock und weißen Handschuhen besteht. In Zeiten des Handys sind die vier Herren in Frack und Zylinder seit vielen Jahren beliebtes Selfiemotiv auf dem Festplatz – vor allem bei den Besucherinnen.