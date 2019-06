Schützenfest Hannover 2019

Megarummel mit abwechslungsreichem Mix: Das 490. Schützenfest Hannover vom 28. Juni bis zum 7. Juli bietet wieder alles von Nervenkitzel über Sensationen, Gaumenfreuden und Bierzeltstimmung bis hin zur Tradition, etwa beim Ausmarsch. Mit seinen rund 1,2 Millionen Besuchern jedes Jahr gehört das Schützenfest Hannover zu den größten Volksfesten in Deutschland.

Traditionell gehört der erste Schützenfesttag schon zu den Höhepunkten, denn feierlich geht es zu bei der öffentlichen Verpflichtung der Bruchmeister ab 18.30 Uhr in der Kuppelhalle des Neuen Rathauses durch Bürgermeisterin Regine Kramarek. Anschließend eröffnet sie gegen 20 Uhr in der Festhalle Marris die Veranstaltung mit dem Fassbieranstich – symbolischer Akt eines jeden Schützenfestes.

Der Sonntag steht wie immer ganz im Zeichen des Schützenausmarsches: „Im Doubliertritt, marsch“ – und der rund zwölf Kilometer lange Festzug setzt sich um 10 Uhr am Neuen Rathaus (Trammplatz) in Bewegung. Mehr als 10 000 Teilnehmer sind dabei, darunter rund 5000 Schützen aus Hannover und der Region, außerdem über 20 Festwagen und rund 100 Kapellen, Spielmanns- und Fanfarenzüge – ein echtes Highlight eines jeden hannoverschen Schützenfestes. Die Stadt wird in diesem Jahr durch die Erste Stadträtin Sabine Tegtymeyer-Dette vertreten.

Der fünfte Tag, Dienstag, 2. Juli, ist Bergfest. Am Nachmittag werden die Stadtkönige geehrt. Ab 18 Uhr wird es richtig voll auf dem Platz, speziell in den Festzelten heißt es: „Wegen Überfüllung vorübergehend kein Eintritt.“ Der Promidienstag hat dann begonnen, und ganz Hannover ist spätestens jetzt auf den Beinen – und in Partylaune, in der Regel bis zum Morgengrauen.

Mittwoch ist wieder Familientag mit Rabatten von bis zu 50 Prozent und dem sogenannten Papagoyenschießen am Rundteil. Einmalig und nur in Hannover: der Bruchmeisterrundgang über den Festplatz am Donnerstag ab 20 Uhr mit rund 200 Frackträgern vom Collegium ehemaliger Bruchmeister. Am Freitag, 5. Juli, ist Niedersachsentag auf dem Festplatz, 2000 Schützen aus vielen Teilen Niedersachsens gesellen sich zu den hannoverschen Schützen.

Zapfenstreich nennt sich auch beim hannoverschen Schützenfest das Ende der Veranstaltung am Sonntag, 7. Juli, ab 22 Uhr auf dem Platz vor der Marktkirche in der Altstadt.