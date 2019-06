Bratwurst, Pommes, Pizza, Zuckerwatte – gibt es auch beim Schützenfest reichlich, aber schon lange nicht mehr ausschließlich.

Am Rundteil etwa betreibt die Gastroteam Hannover GbR seit dem vergangenen Jahr eine Erlebnisgastronomie aus Almhütte, Wein- und Biergarten sowie das Rondell als Lounge und Cocktailbar. Regionale Weinexperten aus hannoverschen Restaurants bieten dort wieder ausgewählte Weine an. Am Nachmittag gibt es für Festbesucher Kaffee und Kuchen.

Deftige, vegetarische und auch vegane Speisen sind außerdem an der Foodmeile zu bekommen, wo unter anderem Burger, Grillspezialitäten und Pizzen angeboten werden. Die vom Maschseefest etablierte Partyreihe ­Groove Garden ergänzt das vielseitige Gastronomiekonzept, indem es eine eigene Clubdisco bietet, in der täglich verschiedene DJs auflegen, flankiert von szenischen Cocktailangeboten.

Neu in diesem Jahr auf dem Platz: das Niedersachsendorf. Es befindet sich am Außenring des Platzes gegenüber dem Schaustellertor und bietet in Holzhütten Verkostungen von Produkten aus ganz Niedersachsen an. Schützenpräsident Paul-Eric Stolle: „Damit bringen wir kulinarisch ein Stück Niedersachsen auf das Schützenfest.“

Zur Premiere sind sechs Partner dabei: das Klosterhotel Wöltingerode aus dem Vorharz mit regionalen Biervarianten, Likören und Wurstspezialitäten, Beckers Bester aus Lütgenrode mit Fruchtsäften und Saftschorlen und die Hannover Gin GmbH, deren Produkte man schon am Firmennamen erkennt. Das gilt auch für die Hannoversche Kaffeemanufaktur, die mit ihren Qualitätsröstungen dabei ist. Zum Kaffee gibt es Kuchen von Schäfer’s Brot- und Kuchenspezialitäten aus Porta Westfalica. In Wietzen im Landkreis Nienburg/Weser ist der Milchhof Grimmelmann zu Hause, der mit Kartoffeln mit Matjes und Lachs deftige Fischspezialitäten anbietet.