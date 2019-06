Nervenkitzel, Action und beschauliche Runden – dafür sorgen die Fahr- und Belustigungsgeschäfte auf dem Festplatz: Unter den 23 Geschäften sind acht erstmals in Hannover, etwa das Propellerfahrgeschäft XXL-Racer, der 80 Meter hohe Jules Verne Tower, die Rundfahrgeschäfte Ghost Rider und Breakdance, das Laufgeschäft Fun House und das Fahrgeschäft Lasertag für zwei oder mehr Mitspieler. Und das Dschungelcamp hat nichts mit der gleichnamigen TV-Realityshow zu tun. Es ist ein Laufgeschäft, bei dem der Gast auf drei Ebenen Hindernisse überwinden muss.

Nach einer Pause sind wieder in Hannover dabei: die Achterbahn Euro-Coaster, eine Gokart-Bahn und das Ghost, eine Mischung aus Geschicklichkeitsparcours, Geisterbahn und Irrgarten. Zwölf Highlights gibt es für Kinder, darunter die Ballonfahrt in neun Metern Höhe. Neben bewährten Klassikern wie Käpt’n Jimmy, der Dschungelreise (beides Fahrgeschäfte) und der Kinderachterbahn Tom der Tiger gibt es auch ein Kasperletheater. „Wir haben wieder einen tollen Festplatz in diesem Jahr – ich bin sicher, Jung und Alt werden begeistert sein“, so Schützenpräsident Paul-Eric Stolle.

Ein besonderer Höhepunkt auf dem Festplatz ist Dr. Archibald, ein Virtual-Reality-Fahrgeschäft, das durch Sponsoring der Hannoverschen Volksbank möglich wurde. „Wir sind für diese Unterstützung sehr dankbar, da wir so besser in der Lage sind, besondere Fahrgeschäfte nach Hannover zu holen“, sagt Stolle. Erst 2017 feierte Dr. Archibald seine Weltpremiere beim Hamburger Dom. Bei dem Fahrgeschäft mit Erlebnispark machen sich die Besucher mithilfe einer Virtual-Reality-Brille auf die Suche nach dem verschwundenen Dr. Archibald. Auf drei Etagen mit über einer Million LED-Lichtern kann der Besucher Feuer-, Wasser- und Raucheffekte erleben.