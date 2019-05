Es ist die einzigartige Kombination aus Themenpark und Ostseestrand, die den Charme des Hansa-Parks ausmacht. Hier finden die Besucher nicht nur die Hanse in ihrer schönsten Form vor, sondern auf insgesamt 46 Hektar mehr als 125 Attraktionen von „Chill bis Thrill“. Insgesamt 37 Fahr- attraktionen, davon allein sieben Achterbahnen sowie vier verschiedene Liveshows und eine farbenprächtige Parade durch den Park begeistern sowohl die Kids als auch die Best Ager gleichermaßen. Drei Indoorspielplätze bieten Spaß für alle Altersgruppen. Die Nutzung des zehn Meter hohen Hochseilgartens mit insgesamt 25 Übungen ist im Eintrittspreis enthalten. Nicht zu vergessen: die beeindruckenden Events wie „Zeit der Schattenwesen“ und „Herbstzauber am Meer“.

Wohl keinem anderen Freizeitpark in Deutschland gelingt der Spagat zwischen Tradition und Moderne so authentisch wie dem Hansa-Park.

So kann man bei den Nachbauten des Kärnan Turms und seiner Burg sowie des Kremls von Novgorod die Verbindung zwischen Hanse und Hightech am eigenen Leib erfahren. Beide beherbergen modernste Achterbahnen: den Schwur des Kärnan, den Hyper-Coaster mit dem weltweit einzigartigen Rückwärtsfreifall und den Fluch von Novgorod, einen Launchcoaster, welcher in 1,4 Sekunden auf knapp­ 100 Stundenkilometer beschleunigt.

Im Lauf der Saison wird der Highlander eröffnet. Dieser frei stehende Freifallturm am Meer mit abkippbaren Sitzen pulverisiert alle bisherigen Rekorde in der Welt. Er ist mit 120 Metern Höhe und 120 Stundenkilometern Fallgeschwindigkeit der höchste und schnellste Gyro Drop der Welt. Mit einer Fallhöhe von 103 Metern ist die magische Fallhöhengrenze für Gyro-Drop-Tower geknackt. Der Highlander wird wesentlicher Bestandteil des zukünftigen neuen Themenbereichs „Bezauberndes Britannien“, der rund um den Tower und die klassische Kultachterbahn Nessie aufgebaut wird und die Gäste in die Welt Schottlands entführt. Die Fertigstellung der Themenwelt ist in den nächsten Jahren geplant.

