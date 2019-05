Einmal durch die Takelage eines gestrandeten Piratenschiffs klettern oder über dem Abgrund schwingen – diese Träume werden im PirateRock im Norden Hannovers wahr. In drei aufregenden Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden können die Besucher hier einiges erleben. An den 28 spannenden Kletterstationen finden Leichtmatrosen ab acht Jahren, aber auch alte Seebären ihre persönliche Herausforderung. Bis zu sieben Meter hoch geht es für ganz Abenteuerlustige. Hier gilt es Kriechtunnel zu durchqueren und Masten zu erklimmen – und es geht auf wilde Floßfahrt. Größtes Highlight sind wohl die beiden 70 Meter langen Seilrutschen. Nervenkitzel pur winkt im schwarzen Parcours, wenn die Kletterer in bis zu zehn Metern Höhe über Netze und Baumstämme springen und Fässer überwinden. Das Angebot des Hochseilgartens in Isernhagen ist bestens geeignet für Einzelpersonen und Familien, für Kindergeburtstage, Wandertage, pädagogische Programme von Schulklassen, Firmenevents und Teamtrainings.

Weitere Informationen www.piraterock.de