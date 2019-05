Der Stammsitz der Welfen, auf dem weithin sichtbaren Marienberg idyllisch gelegen, ist Norddeutschlands einziges Königsschloss. Das romantische Schloss Marienburg bezaubert kleine Besucher genauso wie die Großen. So ist eine Führung durch die ehemalige Sommerresidenz der Welfen mit einer historisch gekleideten Schlossführerin ein besonderes Sommererlebnis für die ganze Familie: In der Rolle von Königin Friederike von Hannover, Prinzessin Mary von Hannover oder Sophie Dorothea Prinzessin von Ahlden tauchen die Schlossführerinnen mit den Besuchern in die Geschichte dieses Ortes ein, durchstreifen die nahezu original erhaltenen Schlossräume und vermitteln viel Wissenswertes über die ehemaligen Bewohner. Die Kostümführungen finden im Sommer immer dienstags, samstags und an Feiertagen mehrmals täglich statt. Führungen sind buchbar unter Telefon (0 50 69) 34 80 00.

Am Sonntag, 25. August 2019, um 11 Uhr kommen vor allem die jüngsten Besucher voll auf ihre Kosten: Christoph Huber und Stefan Dehler von der freien Theaterformation stille hunde aus Göttingen setzen den kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, effektvoll in Szene. In der Geschichte nach dem Bilderbuch von Werner Holzwarth und Wolf Erlbruch dreht sich alles um einen kleinen Maulwurf, der den besagten Übeltäter finden will. Mit viel Spielwitz und einfachen Theatermitteln haben die stillen hunde aus dem Kultbilderbuch ein anarchisches Stück Clownstheater gemacht, das auf der großen Bühne im Schlossinnenhof nicht nur den kleinen Zuschauern gefällt, sondern auch Erwachsenen Spaß macht. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Tickets gibt es im Schloss Shop oder unter Telefon (0 50 69) 34 80 00. Das Schloss ist mit dem Regiobus aus Hannover und dem Metronom über Nordstemmen erreichbar.

Weitere Informationen www.schloss-marienburg.de