In tiefer und gottverlassener Provinz – fernab des hektischen Stadttrubels – führen die Helden der Komödie „Landeier oder Bauern suchen Frauen“ ein beschauliches Dasein. Doch etwas Entscheidendes fehlt: Frauen! Aber woher nehmen? Sind Kontaktanzeigen noch angesagt? Sollte man Partnervermittlungen „mit Niveau“ ausprobieren? Oder bieten Chatrooms und Videoportale im Internet eine zeitgemäße Möglichkeit? Fast wünscht man Jan, Jens und all den anderen, dass sie keine Frauen finden, damit der Theaterabend nie aufhört. Aber zu jeder Komödie gehört ein Happy End – auch wenn dies vielleicht anders ausfällt, als „Mann“ es sich zu Anfang erträumt hat. Die Komödie mit Mia Geese, Marion Reck, Egon Brennecke, Oliver Geilhardt, Andreas Heßling und Sebastian Teichner in den Hauptrollen läuft im Neuen Theater den ganzen August hindurch, dafür aber zum letzten Mal.

Weitere Informationen www.neuestheater-hannover.de