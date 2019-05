Geradezu galaktischen Spaß gibt es in Deutschlands größtem Freizeitpark. Der Europa-Park in Rust begeistert Jung und Alt mit über 100 Attraktionen und Shows. Auf einer riesigen Fläche laden 15 Themenbereiche mit landestypischer Architektur, Gastronomie und Vegetation zu einer einzigartigen Entdeckungstour ein. Die Besucher können sich auf viel Neues freuen. Im Traumzeit-Dome gibt das 360-Grad-Filmabenteuer „Mission Astronaut“ spektakuläre Einblicke in die Welt der Raumfahrt. Außerdem eröffnet am 24. Mai der farbenfrohe skandinavische Themenbereich mit Gastronomie- und Shopping-Angeboten.

Die Schatzkammer in der deutschen Allee bietet eine ersten Vorgeschmack auf die Themenfahrt „Piraten in der Batavia“, die im nächsten Jahr realisiert wird. Ab dem 12. Juni sorgen die Junior Club Studios im niederländischen Themenbereich für jede Menge Spaß und Action. Ab 31. Mai heißt das neue Europa-Park-Hotel Kronasar die Besucher willkommen. Es gibt viel zu entdecken. Vielleicht steigt man in eine der 13 spektakulären Achterbahnen ein. Eine weltweit einzigartige Neuheit im französischen Themenbereich ist das Achterbahnvergnügen im Dunkeln und die spannende Tour mit dem Eurosat-CanCan-Coaster oder der futuristische Trip mit Eurosat Coastiality. Es gibt so viel zu entdecken, dass man gar nicht weiß, in welches Abenteuer man sich zuerst stürzen soll.

Der Europa-Park ist aber auch der größte Entertainment-Park weltweit. In täglich 23 Shows begeistern über 300 internationale Künstler auf den Bühnen das Publikum. Mitreißende Konzerte, aufregende Partys, faszinierende Themenfeste und viele andere Eventhighlights sorgen für beste Stimmung. Neu im Veranstaltungskalender ist in diesem Jahr das „Open Air Cinema“ am zweiten und dritten Juni-wochenende, und bei der Sommernachtsparty am 20. Juli sind fast alle Attraktionen bis Mitternacht geöffnet. Am ­8. und 9. November findet zudem die zweite Ausgabe des Rock- und Indie-Festivals „Rolling Stone Park“ statt. Einen Ausblick, was es in Zukunft noch alles im Europa-Park geben wird, ist zum Beispiel Rulantica, die neue Wasserwelt. Angelehnt an die Saga „Rulantica“ wird es ab dem 28. November 25 spannende neue Wasser- attraktionen geben. Ob in den Themen-Hotels oder dem Europa-Park Camp Resort mit echten Tipizelten, Blockhütten und Planwagen – die Übernachtungen werden ebenso aufregend wie die Attraktionen in Deutschlands größtem Freizeitpark. Für leidenschaftliche Camper gibt es zudem 200 komfortable Stellplätze.

