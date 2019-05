Rund 1300 exotische Tiere werden auf der Schlangenfarm in Schladen von Inhaber Jürgen Hergert, seiner Frau Kirsten sowie Mitarbeitern betreut. Öffentlich zugänglich ist solch eine Artenvielfalt in Deutschland nur hier. In Europas größter privater Schlangenfarm sind 58 verschiedene Schlangenarten aus Afrika, Amerika und Deutschland beheimatet. Neben den Schlangen haben dort aber auch Leguane, Spinnen, Skorpione, Piranhas, Schildkröten und ein Krokodil ein Zuhause gefunden. Einmalig auf der Schlangenfarm ist aber auch die Freilandanlage, wo der Besucher die Möglichkeit hat, einen Einblick in die Welt der einheimischen Schlangen zu bekommen. Geöffnet ist täglich von 10 bis 17 Uhr. Gefüttert werden die Piranhas, Schild­kröten, Leguane und das Krokodil immer sonntags ab 15 Uhr.

Weitere Informationen www.schlangenfarm-schladen.de