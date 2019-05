Sie bringen alle Herzen zum Schmelzen und haben lange auf sich warten lassen: Die seltenen Sibirischen Tigerbabys, die im April im Erlebnis-Zoo Hannover geboren wurden, haben bereits eine riesige Fangemeinde. Auf tapsigen Pfoten erkunden die Minitiger jede Ecke ihrer Tempelanlage im Dschungelpalast, spielen und toben ausgelassen.

Nicht weniger süß sind die quirligen Elefantenkinder, die direkt nebenan im fürstlichen Pool planschen.

Insgesamt leben im Erlebnis-Zoo mehr als 2000 Tiere in einzigartigen Themenwelten, die den natürlichen Lebensräumen mit großer Detailliebe nachempfunden sind. An einem Tag können Besucher eine ganze Weltreise unternehmen – von Afrika über Kanada bis nach Indien und Australien. Bei einer Bootsfahrt über den Sambesi treffen sie auf Giraffen, Löwen oder Flusspferde, in der Meeresbucht von Yukon Bay können sie Zeuge werden, wie Eisbären mit den Wellen kämpfen, oder sich in Afi Mountain Auge in Auge mit einer Gorillafamilie wiederfinden.

Kommentierte Fütterungen und Shows, Edutainment-Stationen, Abenteuerspielplätze und eine außergewöhnliche Gastronomie in den einzelnen Themenwelten runden den Zoobesuch zu einem unvergesslichen Erlebnis ab.

Weitere Informationen www.erlebnis-zoo.de