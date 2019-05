Wunderschön gelegen am Rande der Nordheide und in der südlichen Metropolregion Hamburgs zeigt der Wildpark Lüneburger Heide auf einer Fläche von 60 Hektar mehr als 1200 Tiere und beheimatet rund 140 Tierarten. Der Park ist damit einer der größten Tierparks in Deutschland. Neben einigen besonders seltenen Tieren wie dem Sibirischen Tiger, dem Vielfraß, dem Polarfuchs oder dem Schneeleoparden finden die Besucher fast das gesamte Artenspektrum aller in Deutschland lebender Wildtiere – und das an nahezu 365 Tagen im Jahr! Tägliche Vorführungen wie die atemberaubende Greifvogelflugshow, die Fischotterfütterung oder der Wolfsvortrag bei einem der drei Wolfsrudel, dazu Streichelgehege bei Ziegen und beim Damwild, Abenteuerspielplätze und wunderschöne Gartenanlagen machen den Besuch zu einem Tag voller Erlebnisse und Abenteuer für die ganze Familie.

Mit dem Baumwipfelpfad entsteht am und im Wildpark Lüneburger Heide ein neues Wahrzeichen für die Region. Die Natur- und Erlebniseinrichtung soll Besuchern aller Altersgruppen und auch Menschen mit Handicap die heimische Flora und Fauna sowie den Natur- und Umweltschutz näherbringen und erlebbar machen. Angeboten werden fachkundige Führungen und Programme für Schulklassen, Kindergärten und weitere Besuchergruppen. Die Eröffnung ist für den Spätsommer 2019 geplant.

Über einen 700 Meter langen, auf Stahlstreben ruhenden Pfad erreichen die Besucher den 40 Meter hohen Aussichtsturm, der nach dem Wilseder Berg die zweithöchste touristische Erhebung in der Lüneburger Heide sein wird. Begleitet werden die Besucher von Informationstafeln entlang des Pfades. Ein in den Turm integrierter Aufzug ermöglicht es auch Rollstuhlfahrern und Menschen, die nicht so gut zu Fuß unterwegs sind, die Aussichtsplattform zu erreichen. Von dort haben die Besucher einen einzigartigen Blick bis ins 35 Kilometer entfernte Hamburg und auf die umliegende Natur. Ein weiterer Höhepunkt: der Blick aus der Vogelperspektive auf die Wildparktiere. Denn der Pfad wird direkt an den Wolfsgehegen entlangführen.

Weitere Informationen www.wild-park.de