Neugierige Familien aufgepasst! Im phaeno entdecken Kinder und Erwachsene gemeinsam die Geheimnisse der Natur: Ein Feuertornado schraubt sich vor den Augen der Besucher bis zu sechs Meter in die Höhe, Kometen aus Trockeneis vergehen und große Sandbilder entstehen wie aus Zauberhand. Mehr als 350 Phänomene begeistern die Besucher für Naturwissenschaft und Technik. In Deutschlands einmaliger Experimentierlandschaft gibt es für jeden etwas zu erleben. Stets gibt es Neues, wie in der Sonderaktion „Vorsicht, Spannung!“ oder der Sonderausstellung „Smarte neue Welt“.

Eine riesige „Blitzmaschine“ erzeugt vom 30. Mai bis zum 20. Oktober meterlange Funken im phaeno. Während einer Vorführung werden Experten in Kettenanzügen diese Blitze auf sich ziehen. Die Vorführer nutzen den Effekt des Faradayschen Käfigs, was sie vor Hochspannung schützt. Diese Blitzmaschine ist eine neue Attraktion des ebenfalls erweiterten Elektrobereichs. Auch in den Ferien werden täglich Blitzgewitter entfacht. Außerdem gibt es elektrische Spielereien zum Zusammenbauen, tanzende Magnet-igel oder eine Klangbank zum Ausruhen und zum Musikmachen. Außerdem kann man die Funktionsweise des Elektromotors genauestens erforschen und sogar einen Ionenantrieb – ein Traum aus „Star Trek“ – bestaunen.

In der neuen Sonderausstellung „Smarte neue Welt“ lernen die Besucher an smarten Stationen Aspekte der Digitalisierung kennen. Diese Mitmachstationen zeigen, wie die Digitalisierung unser Leben beeinflusst. Freundlich dabei ist ein humanoider Roboter, der gern mit den Gästen kommuniziert.

