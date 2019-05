Küchen Staude ist seit 2003 der Inbegriff für gute Küchen in Hannover. Neben dem Stammhaus Möbel Staude in Hannover-Hainholz gibt es auf mehr als 4000 Quadratmetern mehr als 160 Ausstellungsküchen zu sehen.

Hier bekommt der Kunde von der ersten Idee über die Planung bis hin zur Montage alles aus einer Hand. Dazu können sich Interessierte von einer fantastischen Auswahl großer Markenhersteller wie Warendorf, Miele, Gaggenau, Siemens, Bosch und Neff sowie einer Vielfalt an Fronten, Geräten, Armaturen und Küchenzubehör inspirieren lassen. Im Granit-/Naturstein-KompetenzCenter beraten eigene Experten rund um die umfangreiche Produktpalette und die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Natursteine. Im Technikstudio wird die Traumküche dann millimetergenau und absolut realistisch am Computer geplant. Das dafür nötige digitale Aufmaß für die exakten Raummaße nehmen die Experten vor Ort.

Hier ist der Kunde noch König

16 Jahre innovative Ideen, Bestpreisgarantie und extrem hohe Kundenzufriedenheit gehen bei Küchen Staude Hand in Hand. „Eine konsequente Fokussierung auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis sind die Grundlagen unseres Erfolgs“, sagt Marc Staude, der gemeinsam mit seinem Bruder Alexander und Vater Helmut Staude Küchencenter und Möbelhaus Hand in Hand leitet.

Mit sehr gut geschulten Beratungs- und Montagespezialisten steht der Kundschaft ein starkes Team beratend zur Seite. Neben Kompetenz, Preis und Leistung ist es für die Staudes selbstverständlich, dass die wesentlichen Unternehmensmerkmale amtlich geprüft und mit dem TÜV-Siegel ausgezeichnet wurden.

Ein besonderes Highlight bei Küchen Staude sind die erlebnisreichen Kochkurse und die bekannten „Kitchenpartys“. Die Events haben sich erfolgreich bei Genießern etabliert und die Meelbaumstraße zum Szenetreffpunkt für Hobbyköche gemacht.