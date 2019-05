Max Eisinger, Violine, Lukas Kroczek, Cello, Eugen Hubert, Viola & Jamila Musaeva, Violine sind 4 Musiker aus 4 Nationen, die es lieben, miteinander zu musizieren und mit atemberaubender Spielfreude den Begriff Kammermusik neu definieren. Das mehrfach preisgekrönte Quartett schaffte mit seinem 2. CD-Album den Einzug in das nationale und internationale Konzertgeschehen. Von den Rolling Stones über die Beatles und Queen bis hin zu aktuellen Künstlern wie Ed Sheeran vereinen sie die Bandbreite musikalischer Stile in einem klassischen Streichquartett. Dem Feuerbach Quartett gelingt es wie kaum einem anderen Ensemble, seine Leidenschaft und Freude an der Musik unmittelbar auf das Publikum zu übertragen.

Termin: Das Konzert findet am Mittwoch, den 06. Juni um 18 Uhr in unserem Festsaal im Bevenser Weg 10 statt. Der Eintritt beträgt 8 Euro.