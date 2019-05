Frage: Bitte erzählen Sie uns, wie Sie sich im Eilenriedestift für mehr Nachhaltigkeit einbringen.

Antwort: Seit ich hier wohne sammle ich jeden Herbst Kornelkirschen, die hier im Garten und wild auch in der Umgebung wachsen. Daraus koche ich Marmelade, die ich auf dem wöchentlichen Markt im Eilenriedestift verkaufe. Den Erlös spende ich für die Gartenanlagen des Hauses. So wurden zum Beispiel zusätzliche Papierkörbe, Vogeltränken und Pflanzen davon angeschafft. Außerdem rege ich immer wieder Veränderungen an, wie man hier Ressourcen einsparen kann. Auch habe ich die Mülltrennung im Eilenriedestift stark gefördert und möchte diese weiter optimieren.

Frage: Warum ist Ihnen das Thema Nachhaltigkeit so wichtig?

Antwort: Ich denke es ist an der Zeit bewusster zu leben, um unsere Ressourcen zu schonen. Als Kriegskind habe ich ganz andere Zeiten kennengelernt und glaube, dass sichtbare Beispiele für die junge Generation wichtig sind.

Frage: Was kann Ihrer Meinung nach im Eilenriedestift noch verbessert werden?

Antwort: Es wurden zwar bereits viele energieeinsparende Maßnahmen umgesetzt, dennoch sollten wir noch stärker auf einen bewussten Umgang mit zum Beispiel Lichtquellen, Wasser- und Lebensmittelverbrauch achten. Beispielsweise könnte das übrig gebliebene Trinkwasser vom Mittagessen gesammelt und für die Pflege der Gartenanlage genutzt werden. Der Klima- und Umweltschutz sollte in Zukunft noch stärker bedacht und gelebt werden.