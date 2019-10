Er ist der beliebteste und populärste deut­sche Schauspieler des 20. Jahrhunderts. Der große Charakterdarstel­ler und Komiker mit dem verschmitzten Lächeln, spielte sich in die Her­zen der deutschen Zu­schauer. Aber nicht nur in seinen Filmrollen be­rührte er die Menschen. Seine großartigen Schla­ger sang die ganze Na­tion mit. Unter der Regie von Bettina Päselt und mit den Arrangements von Uli Schmid entstand ein Abend voller Ernst und Komik und zum Schwel­gen in Erinnerungen an die unvergessene Lein­wandikone.

Termin Die Veranstaltung fin­det am Freitag, den 15. November um 18 Uhr in unserem Festsaal im Bevenser Weg 10 statt. Der Eintritt beträgt 7 Euro.