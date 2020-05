Neueste technische Innovationen im Hausbau sehen, erleben und verstehen – das ist im IMMOVATIONSHAUS in Altwarmbüchen möglich. „Wer sich bei uns umschaut, spart Wege und bekommt jede Menge Inspiration und Innovationen“, sagt Andreas J. Hecht, geschäftsführender Gesellschafter von HANNOVER HAUS.

Ob Neubau, Umbau oder Modernisierung – das IMMOVATIONSHAUS ist als europaweit einzigartiges Innovationszentrum konzipiert und soll den Kunden als Ideengeber, Problemlöser sowie innovativer Gestalter rund um das Thema Bau und Immobilie dienen. Architekten, Bauingenieure und Bauberater stellen auf vier Etagen Materialien, Lösungen und Systeme vor, stehen den Besuchern zur Seite und präsentieren mit Partnern hochwertige Produktideen. Ziel ist es, künftige Bauherren mit vielen spannenden Themen zu faszinieren und zu inspirieren.

Ein Fokus der Experten liegt auf der Modernisierung, drei weitere von insgesamt acht Themen sind beispielsweise Energie, Wohnambiente oder Haus- und Sicherheitstechnik. „Außerdem wollen wir in unserem Innovationszentrum Berührungsängste mit neuen Technologien abbauen und einem regionalen, nationalen und internationalen Publikum Zukunftslösungen im Bau präsentieren“, sagt Hecht.

Im IMMOVATIONSHAUS oder auch im Internet unter www.hannover-haus.de erhalten Interessierte Informationen über Projekte in und um Hannover, etwa in Burgwedel-Thönse, Langenhagen-Engelbostel, Burgdorf-Ehlershausen oder Celle-Groß Hehlen. Das IMMOVATIONSHAUS in Altwarmbüchen ist per Auto, Bahn und Bus zu erreichen.

