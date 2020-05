Kaum werden die Tage länger, freuen sich die Menschen auf ihre Gärten. Sie fühlen sich dort wohl und möchten individuell leben. Bei ­Stoellger in Langenhagen erfüllen sie sich diesen Traum.

„Unser Vorteil ist“, so die Gartenprofis, „dass die Menschen bei uns alles für ihre Gärten finden. Und das geht weit über das Sortiment hinaus. Denn unsere Fachleute hören zu, verstehen die Wünsche und beraten ausführlich. Und wer Hilfe braucht, bekommt von uns die Handwerker vermittelt, die alles liefern und montieren.“ Bei Stoellger finden die Menschen in der größten Terrassenausstellung der Region Hannover ­frische Inspirationen. „Terrassen aus echtem Holz und pflegeleichtem WPC kennt jeder. Außergewöhnlich sind ­dagegen unsere Keramikdielen und Terrassenüberdachungen“, erklären die Fachleute. Wer seine Terrasse säubern will, kann sich bei Stoellger eine Reinigungsmaschine leihen und die passenden Reinigungs- und Pflegemittel sofort mitnehmen.

Moderne Gartenmöbel sind der Blickfang auf jeder Terrasse. „In unserer Gartenausstellung gibt’s bequeme Strandkörbe für jeden Geschmack“, ergänzen die Experten. Sitz- und Liegeproben seien ausdrücklich erwünscht.

Gegen Wind und neugierige Nachbarn helfen kombinierbare Sichtschutzelemente aus Alu, Geflecht, Holz, Keramik, Kunststoff und pflegeleichtem WPC. Die übrigens in der Ausstellung begutachtet und verglichen werden können. Gartenhäuser, Spielgeräte und Carports runden das Angebot ab.

