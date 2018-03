Zwei Österreicher siegen, Kugel an Feuz - Dreßen Fünfter

Thomas Dreßen wurde Fünfter bei der Abfahrt in Are. © Marco Trovati/AP

Abfahrt in Are

Der Schweizer Beat Feuz hat die Abfahrts-Gesamtwertung im alpinen Ski-Weltcup gewonnen. Der Weltmeister wurde beim Doppelsieg der beiden zeitgleichen Österreicher Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer Dritter und sicherte sich die erste Kristallkugel seiner Karriere.

Are. Beim Saison-Finale wehrte Feuz den Angriff von Olympiasieger Aksel Lund Svindal ab, der Vierter wurde. Für Thomas Dreßen sprang vier Tage nach dem Sieg in Kvitfjell Rang fünf heraus. Er verpasste sein viertes Podest der Saison, verteidigte aber immerhin den dritten Platz im Disziplin-Klassement hinter Feuz und Svindal. Andreas Sander landete auf dem enttäuschenden 23. Platz.

Für den 24 Jahre alten Dreßen stehen nach einer herausragenden Saison mit zwei Weltcup-Siegen in Kitzbühel und Kvitfjell sowie Rang drei in Beaver Creek noch der letzte Super-G, kleinere Rennen in Deutschland, Ski-Tests und Sponsorentermine an, bevor er sich in einen wohlverdienten Urlaub verabschiedet. "Ich habe nichts dagegen, wenn die Saison vorbei ist", sagte der Mittenwalder in der ARD.

dpa