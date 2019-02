Kurioses und Wissenswertes zum 53. Super Bowl der Football-Profiliga NFL zwischen den New England Patriots und Los Angeles Rams in Atlanta.

AUFGEHEIZT: Als am Dienstag zahlreiche Flüge in Atlanta wegen Kälte und Eis gestrichen werden mussten, fühlten sich viele Bewohner der Metropole in Georgia an den bislang letzten Super Bowl in ihrer Stadt erinnert.