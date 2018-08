Der deutsche Tennisprofi Mischa Zverev hat beim ATP-Masters-Turnier in Cincinnati die zweite Runde erreicht. Der 30-Jährige gewann seine Erstrunden-Partie gegen den Bosnier Damir Džumhur glatt in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4. Den Punkt zum Matchgewinn verwandelte der Weltranglisten-44. nach 1:43 Stunde.

In der zweiten Runde des mit 6,3 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turniers trifft Zverev auf Grigor Dimitrov aus Bulgarien. Der Weltranglisten-Fünfte ist auch beim Turnier im US-Bundesstaat Ohio an Nummer fünf gesetzt und hatte in der ersten Runde ein Freilos.