Antholz

Damit fällt Preuß, die am vergangenen Sonntag in Ruhpolding im Massenstart ihren ersten Weltcupsieg feierte, neben dem Sprint auch am Samstag für die Verfolgung und tags darauf im Massenstart aus. Noch am Mittwoch hatte Preuß gut gelaunt und motiviert trainiert. Über Nacht kam es dann aber zu den gesundheitlichen Problemen.

Weil der Ausfall von Preuß so kurzfristig kam, wird keine Athletin nachnominiert. Damit starten für das deutsche Team Doppel-

Olympiasiegerin Laura Dahlmeier, Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand, Denise Herrmann und Karolin Horchler.

dpa