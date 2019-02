Dallas

Aktuell kommt der Würzburger langsam besser in Schwung, erzielte zuletzt mit 14 Punkten eine persönliche Saison-Bestleistung. "Es war hart, aber in den vergangenen Wochen gab es ein paar Fortschritte, ich konnte es etwas mehr genießen", sagte Nowitzki. "Aber insgesamt ist die Saison frustrierend." Die Mavericks liegen derzeit deutlich hinter den Playoffrängen in der Western Conference.

dpa