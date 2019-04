Oklahoma City

Der 40 Jahre alte Nowitzki erzielte sieben Punkte und holte 13 Rebounds beim Auswärtserfolg der Mavs. Teamkollege Maxi Kleber bliebe ohne Punkte. Der 25-jährige Schröder verbuchte acht Punkte für die Thunder.

OKC-Superstar Russell Westbrook (25 Punkte/11 Rebounds/11 Assists) überzeugte mit seinem 30. Triple-Double. Dallas bleibt trotz des Erfolgs weiter Vorletzter in der Western Conference. Oklahoma City ist weiter Achter und bereits sicher für die bevorstehenden Playoffs qualifiziert.

Basketball-Talent Moritz Wagner feierte mit den Los Angeles Lakers den zweiten Sieg in Serie. Die Kalifornier gewannen ohne den verletzten LeBron James gegen die New Orleans Pelicans deutlich 130:102 (61:62). Der 21-jährige Berliner, der in der Anfangsformation seines Teams stand, erzielte sieben Punkte und holte sieben Rebounds beim Auswärtserfolg. Landsmann Isaac Bonga kam auf zwei Zähler.

Los Angeles Aufbauspieler Rajon Rondo war mit 24 Punkten und zwölf Assists der Topscorer der Partie. Die Lakers belegen den zehnten Platz in der Western Conference. Aus dem Playoff-Rennen mussten sich die Kalifornier bereits vor geraumer Zeit verabschieden.

