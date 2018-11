Frankfurt/Main

Lahm wurde als "Legende des Sports" geehrt. Wimbledonsiegerin Kerber erhielt die Auszeichnung "Sportlerin mit Herz". Der erst 34 Jahre alte Lahm steht damit in einer Reihe mit Sportgrößen wie Heiner Brand, Boris Becker, Franz Beckenbauer, Katarina Witt, Michael Schumacher oder Uwe Seeler. "Ich hoffe, dass ich noch nicht einmal die Hälfte meines Lebens hinter mir habe. Deshalb ist es ein komisches Gefühl", sagte Lahm auf dem Roten Teppich vor der Alten Oper.

Der Ex-Profi hatte die DFB-Auswahl 2014 als Kapitän zum WM-Triumph geführt und mit Bayern München in seiner Erfolgskarriere die Champions League sowie mehrmals die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen.

Kerber triumphierte im Sommer als erste deutsche Tennisspielerin seit Steffi Graf vor 22 Jahren beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. "Ich habe nie aufgehört, an meine Träume zu glauben. Das habe ich dieses Jahr gezeigt, in dem ich meinen größten Traum verwirklichen konnte", sagte die 30-Jährige.

dpa