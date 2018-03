Philipp Kohlschreiber ist gerade in sehr guter Form. © Charles Baus/CSM via ZUMA Wire

ATP-Turnier

Kohlschreiber in Indian Wells im Achtelfinale

Tennis-Profi Philipp Kohlschreiber hat das Achtelfinale beim ATP-Turnier in Indian Wells erreicht. Der 34 Jahre alte Augsburger besiegte beim ATP-Turnier in Indian Wells den Weltranglisten-Dritten Marin Cilic aus Kroatien mit 6:4, 6:4. Der bei dem Turnier in Kalifornien an Nummer 31 gesetzte Kohlschreiber trifft nach seinem Erfolg über den Australian-Open-Finalisten bei dem mit knapp acht Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier auf den Franzosen Piere-Hugues Herbert.