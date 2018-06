New York

Kaymer erzählte, dass er diesen Moment alleine in einem Café in Scottsdale erlebte. "Als ich mich dann endlich ganz oben auf der Liste sah, als ich wusste, ich bin der beste Golfspieler der Welt, da habe ich mich so leer gefühlt".

Kaymer bereitet sich derzeit im Shinnecock Hills Golf Club auf die US Open vor, die an diesem Donnerstag beginnen. Bei dem Major-Turnier in der Nähe von New York will der Profi aus Mettmann an alte Erfolge anknüpfen. An ein Ende seiner Golf-Karriere denkt der momentane Weltranglisten-118. Kaymer noch nicht. "Ich habe jetzt die Möglichkeit, aufzuhören oder neue Wege zu gehen. Und aufhören will ich noch nicht. Zumindest möchte ich versuchen, alles zu gewinnen, was man gewinnen kann. Dafür fehlen mir noch zwei Major-Siege, und darauf lege ich den Fokus."

Aber wenn es einmal soweit sein sollte, will sich Kaymer neuen Herausforderung stellen. "Zum Beispiel als Rennfahrer oder so. Dann würde ich da versuchen, in einer bestimmten Klasse der Beste zu werden."

dpa