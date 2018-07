Paris

"Irgendein Rennen durch Lüge zu gewinnen, wäre für mich eine persönliche Niederlage."

Der Weltradsportverband UCI hatte am Montag nach einer Prüfung über neun Monate das Doping-Verfahren gegen Froome eingestellt. Der Brite wandte sich in seinem Gastbeitrag nun direkt an die Radsportfans und die Tour-Zuschauer in Frankreich. "Ich bin davon überzeugt, dass die Franzosen gerechte Menschen sind", schrieb er.

dpa