Max Hopp fiebert dem ersten Auftritt eines deutschen Darts-Profis in der Premier League sehnsüchtig entgegen: "Das bedeutet mir sehr viel. Es ist eine große Ehre, Premier-League-Luft schnuppern zu dürfen."

"Ich bin sehr gespannt, was mich an diesem Abend erwartet und freue mich sehr darauf", sagte Hopp vor seinem Auftritt am Donnerstag (ab 20.00 Uhr/DAZN und Sport1) in Berlin der Deutschen Presse-Agentur.