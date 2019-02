Are/Soldier Hollow

Bei der Ski-WM in Are geht es im Riesenslalom um Medaillen, für die Biathleten steht in den USA die Generalprobe vor den Titelkämpfen an.

SKI ALPIN

WM, Are/Schweden

Riesenslalom, Damen

1. Durchgang, 14.15 Uhr ( ZDF und Eurosport)

2. Durchgang, 17.45 Uhr ( ZDF und Eurosport)

Zwei undankbare vierte Plätze stehen für das deutsche Ski-Team in Are bislang zu Buche, besonders Viktoria Rebensburgs Enttäuschung nach dem Super-G und 0,02 Sekunden Rückstand auf Bronze war groß. In ihrer Paradedisziplin Riesenslalom kann sich die Olympiasiegerin von 2010 nun revanchieren. Nach einem Winter ohne Weltcup-Erfolg und einem Ausfall im letzten Rennen vor Schweden gehört sie allerdings nicht mehr zu den von Mikaela Shiffrin ( USA) angeführten Topfavoriten. Rebensburg geht mit Startnummer drei in den Wettkampf, außerdem ist Marlene Schmotz dabei.

BIATHLON

Weltcup, Soldier Hollow/ USA

Sprint Damen 19.15 Uhr ( ZDF und Eurosport)

Ohne die zweimalige Olympiasiegerin Laura Dahlmeier starten die deutschen Biathletinnen am Donnerstag mit dem Sprint über 7,5 Kilometer in die WM-Generalprobe in Soldier Hollow. Dahlmeier legt planmäßig einen Trainingsblock ein. Damit gehen mit Denise Herrmann ( Oberwiesenthal), Franziska Hildebrand ( Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz ( Schliersee), Karolin Horchler ( Clausthal-Zellerfeld) und Franziska Preuß ( Haag) fünf deutsche Skijägerinnen auf den Olympia-Strecken von 2002 an den Start. Zuletzt hatte 2001 ein Weltcup im US-Bundesstaat Utah stattgefunden. Für die Biathleten geht es drei Wochen vor dem WM-Start darum, weiter an der Form zu feilen.

dpa