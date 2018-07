Berlin

"Es ist eine tolle Sache, mit Stars wie Russell Westbrook oder Paul George zusammenzuspielen", sagte der 24-jährige Aufbauspieler der "Bild am Sonntag". "Dazu kommt, dass die Thunder ein Verein sind, der seit Jahren eine Siegermentalität hat. Ich freue mich auf die neue Saison."

In etwa zwei Wochen werde er zum Medizincheck nach Oklahoma reisen. "Oklahoma City ist dafür bekannt, immer in die Play-offs zu kommen und oben mitzuspielen", sagte Schröder auf die Frage nach seinen Zielen mit dem neuen Club. "Ich starte jetzt auch schon in meine sechste NBA-Saison und will natürlich etwas erreichen. Ich kann nichts versprechen, aber wir wollen auf jeden Fall oben mitmischen. Mit dem Team, das wir haben, können wir das auf jeden Fall."

Die Hawks bekommen nach US-Medienberichten für den Deutschen im Tauschhandel unter anderen Oklahomas Starspieler Carmelo Anthony. Schröder wird bei Oklahoma City Thunder voraussichtlich den Platz des Backups für Superstar Russell Westbrook einnehmen. Er soll den wertvollsten Spieler der NBA-Saison 2016/17 entlasten und zudem immer wieder für neue Impulse von der Bank sorgen. Zwar wird Schröder im Vergleich zu Atlanta wahrscheinlich weniger Minuten auf dem Parkett stehen, dafür spielt er allerdings für ein Playoff-Team.

dpa