Acapulco

Der 21 Jahre alte Zverev ist bei dem mit 1,9 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier an Position zwei eingestuft. Sein älterer Bruder Mischa Zverev dagegen verpasste eine Überraschung gegen den top-gesetzten Rafael Nadal. Der 31-Jährige verlor in der ersten Runde gegen den Weltranglisten-Zweiten aus Spanien 3:6, 3:6.

In der Damen-Konkurrenz erreichte Tatjana Maria durch ein 6:2, 7:6 (7:1) gegen Martina Trevisan das Achtelfinale. Die Italienerin war als sogenannter Lucky Loser in das Hauptfeld gekommen. Tatjana Maria bekommt es jetzt mit der Weißrussin Victoria Asarenka zu tun. Ausgeschieden ist Laura Siegemund aus Metzingen durch ein 3:6, 2:6 gegen die an Nummer acht gesetzte Britin Johanna Konta.

dpa