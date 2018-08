Wasserball

Rund einen Monat nach der sportlichen Qualifikation für die Deutsche Wasserball-Liga (DWL) hat die SpVg Laatzen entschieden, nicht von ihrem Aufstiegsrecht Gebrauch zu machen. Damit treten die Laatzener auch in der nächsten Saison in der 2. Liga Nord an. „Nach langem Abwägen und vielen Gesprächen haben wir uns gegen den Aufstieg ausgesprochen. Wir müssen uns in Zukunft besser aufstellen und fassen 2020 ins Auge“, berichtet Trainer Carsten Stegen.

Für den Verzicht gibt es personelle, aber vor allem finanzielle Gründe. Nach dem Aufstiegsturnier in Weiden, bei dem die SpVg mit Platz drei die Voraussetzungen für den Sprung ins Oberhaus erfüllt hatte, habe sich innerhalb der Mannschaft ein gespaltenes Bild ergeben. „Alle Spieler haben sich geäußert. Manche hätten das Opfer gebracht, für 20 Spiele in der Bundesliga alles andere hintenanzustellen. Aber die ältere Generation war für diesen Schritt nicht mehr bereit. Das hat private und berufliche Gründe“, sagt der Coach.

Personeller Umbruch eingeleitet

Daher soll nun ein personeller Umbruch eingeleitet werden. „Das Thema müssen wir mit aller Ernsthaftigkeit angehen. Wir müssen den Kader verjüngen. Zudem brauchen wir für die Organisation von Heimspielen einen größeren Fundus an Leuten. Das Team um das Team muss stabiler werden“, weiß Stegen. Aktuell reichen die Helfer nicht aus, um die Auflagen für den Lizenzantrag der DWL zu erfüllen.

Der wesentliche Faktor sind allerdings die Finanzen. Die Meldegebühr für die DWL hätte inklusive der Öffentlichkeitsarbeit und Schiedsrichtern etwa 9000 Euro in Anspruch genommen. „Wir haben lange auf die Unterlagen der DWL gewartet. Die Kosten sind noch höher als gedacht. Aber wir können nicht alles in ein Bundesliga-Team investieren“, betont Laatzens Coach. Vielmehr müsse der Nachwuchs intensiv gefördert werden. „Wir haben zwei Jungen-Mannschaften, die an Landesmeisterschaften teilnehmen wollen. Unsere U-16-Mädels können sich für die Endrunde der deutschen Meisterschaft qualifizieren. Das gilt es alles zu berücksichtigen.“

Obwohl der Verein die Kosten des Sportbetriebs und der von Stegen ins Leben gerufene Förderverein die Kosten für die Auswärtsfahrten trägt, geht die Rechnung am Ende nicht auf. „Der Verein versucht immer, sportlichen Erfolg zu fördern. Aber die zweite Saisonhälfte war teurer als erwartet“, berichtet Stegen. Für den Triumph im NSV-Pokal gastierte die SpVg Ende Juni zweimal auf Sylt, auch die Fahrt- und Übernachtungskosten beim Aufstiegsturnier im oberpfälzischen Weiden haben den Geldbeutel der Laatzener Wassersportler arg geschröpft.

Deshalb nehmen sich die Laatzener nun ausreichend Zeit, um die Strukturen auf ein bundesligareifes Niveau zu hieven. „In zwei Jahren sind die jungen Spieler in ihrer Entwicklung weiter. Wir werden die Zeit nutzen, um das Organisationsteam entsprechend zu vergrößern“, kündigt Stegen an.

Von Dennis Scharf