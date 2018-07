Motoball

Sie haben eine ganze Weile gebraucht, ehe sie in Fahrt kamen, aber letztlich schossen die Motoballer des 1. MSC Seelze einen standesgemäßen Sieg heraus und holten sich die nächsten drei Punkte. Der Nordmeister setzte sich bei Schlusslicht MSC Kobra Malchin mit 15:1 durch und ist durch diesen Sieg wieder Tabellenführer der Nordstaffel der Bundesliga. Die Seelzer profitierten dabei von der Niederlage des Verfolgers Tornado Kierspe, der sein Heimspiel mit 3:10 gegen den MSC Pattensen verlor.

Trotz der 4:0-Führung zur ersten Viertelpause durch jeweils zwei Treffer von Dovydas und Spielertrainer Vygandas Zilius waren die Gäste zunächst alles andere als zufrieden mit ihrem Auftritt. Vielmehr ging es im Seelzer Fahrerlager hitzig zu – und das nicht nur aufgrund der tropischen Temperaturen. „Wir haben einfach zu viel von dem, was wir uns vorgenommen hatten, nicht umgesetzt“, sagte Akteur Phil Stolte. Daran sollte sich in den nächsten 20 Minuten nichts ändern.

Die Partie plätscherte mehr oder weniger dahin. Halbchancen auf beiden Seiten, viel mehr sprang nicht heraus. Auch deshalb, weil die Seelzer ihre Angriffe nicht konsequent zu Ende fuhren und mehrere Schüsse weit über das Malchiner Gehäuse gingen. Dovydas Zilius versenkte den Ball zum 5:0-Halbzeitstand in den Maschen. Keine Frage, das Team vom Kanal blieb bis dahin deutlich hinter seinen eigenen hohen Ansprüchen und Erwartungen zurück.

Im dritten Durchgang sah das jedoch ganz anders aus. Weiterhin taten sich die Gäste gegen die dicht gestaffelte Malchiner Abwehr schwer, aber sie nutzten ihre Freiräume jetzt besser – und zeigten sich effektiver in der Chancenverwertung. Dovydas Zilius legte dreifach nach, Vygandas zielte ein weiteres Mal ins Schwarze. „Wenn wir mit Tempo kommen, klappt das auch“, sagte Stolte.

Die wenigen Tormöglichkeiten der Platzherren vereitelte Keeper Jerome Hahne. Beim Stande von 9:0 begann das finale Viertel. Jetzt kamen die Seelzer so richtig in Gang. Allerdings boten sich gegen die ermüdeten Gastgeber auch mehr Lücken. Die Zilius-Brüder schraubten mit jeweils drei Toren das Ergebnis auf 15:1 hoch, Robert Wenzlaff glückte der Ehrentreffer.

„Anfangs fehlte es uns an Kreativität und Genauigkeit. Doch dann war plötzlich alles einfach, die Jungs haben sich leicht durch die gegnerische Abwehr geschlängelt und getroffen. Der Sieg geht auch in der Höhe voll in Ordnung“, sagte Stolte.

Von Nicola Wehrbein