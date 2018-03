Kurze Hosen und Shirts bleiben im Schrank

Leichtathletik

Scharnhorst-Lauf: Organisator Reuter erwartet trotz Vorverlegung und Konkurrenzveranstaltung keinen Einbruch der Teilnehmerzahl.

Bordenau. Kurze Hosen und ärmellose Shirts dürften an diesem Sonntag beim Scharnhorst-Lauf in Bordenau kaum zu sehen sein. Denn dieser steigt bei seiner 33. Auflage nicht wie bisher im Sommer, sondern an diesem Wochenende bei dann wohl winterlichen Temperaturen. „Nach Ostern wird die Straße vor unserem Platz komplett neu gemacht und bis mindestens September gesperrt. Daher mussten wir den Lauf in diesem Jahr vorziehen“, erklärt Organisator Reinhard Reuter.

Ein Ausweichtermin im Herbst war ihm wegen möglicher Verzögerungen der Baumaßnahmen zu unsicher, einer im Februar zu früh und zu kalt. „Und viele andere Termine als jetzt waren auch gar nicht mehr frei“, sagt Reuter. Dass an diesem Wochenende auch der 42. Springe-Deister-Marathon, der am Sonnabend mehr als 1000 Läufer anlocken dürfte, ausgetragen wird, stört ihn kaum. „Nach Springe fahren doch eher die Marathon- und Halbmarathonläufer“, meint er. Und räumlich liegen Springe und Bor­denau auch nicht zu dicht beieinander. Rund 250 Einschreibungen bis zum offiziellen Meldeschluss am Mittwoch sind zufriedenstellend.

Dementsprechend ist Reuter trotz der Vorverlegung in die kältere Jahreszeit zuversichtlich.„Wir hatten 2017 knapp 300 Finisher. Für Sonntag ist schönes Wetter angekündigt, da kommen auch noch viele Nachmelder.“

Dass es in Bordenau voll wird, dafür sorgen auch die Kinder. Trainer Carsten Thielking kommt nach einem Jahr Pause wieder mit seinen Nachwuchsathleten vom TSV-Neustadt-Running-Team in den Neustädter Ortsteil. 27 Athleten sind es allein im 1000-Meter-Kinderlauf. Weitere in den anderen Läufen. Da auch Lehrerin Tanja König mit 40 Schülern von der Laufgruppe der Neustädter Michael-Ende-Schule anrückt, wird der Kampf um den Pokal für die teilnehmerstärkste Mannschaft spannend.

Vor dem Bambini-Lauf (13 Uhr) und dem Kinder-Lauf (13.15 Uhr) gehen die Jugendlichen und Erwachsenen am Frielinger Graben nahe dem Sportplatz auf ihren Runden durch die Feldmark. Um 10 Uhr beginnt der Fünf-Kilometer-Lauf. Die Zehn-Kilometer-Starter absolvieren ihre zwei Runden ab 11.30 Uhr.

Doch nicht nur die Jagd nach Bestzeiten und vorderen Plätzen bestimmt den das Rennen. Dieser gehört darüber hinaus zur hannoverschen Lauf-(S)pass-Serie. Das bringt die ambitionierten Punktesammler wie Vorjahresgesamtsieger An­dreas Solter (LAC Langenhagen) oder Jörg Kleinholz-Mewes (TuS Bothfeld) nach Bordenau. Bei den Frauen zählt Kathrin Meyer vom Garbsener SC nach der Voranmelderliste zu den Favoritinnen. Doch da hofft Reuter noch auf viele, die Sonntag spontan kommen. „Es gibt immer mehr, die sich erst spät anmelden. Ich mache das ja selber auch oft so“, erklärt er.

Von Matthias Abromeit