Cuxhaven

Sie ist aber die Favoritin auf den Gesamtsieg. Dieser fällt erst in den kommenden Tagen. Er wird nach Größe der Schiffe und benötigter Zeit berechnet.

17 Yachten waren in die Jubiläumsregatta zum 150-jährigen Bestehen des veranstaltenden Norddeutschen Regatta Vereins gestartet. Die favorisierte "Rambler 88" (USA) hatte das Rennen bereits zwei Tage nach dem Startschuss wegen einer Kollision aufgegeben. Die im Rennen verbliebenen Yachten werden in der nächsten Woche in Hamburg erwartet.

dpa