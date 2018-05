Empelde

Eine riesengroße Enttäuschung hat es für den TuS Empelde gegeben. Die Männer stehen bereits seit dem 1. März als Regionspokal-Finalist fest. Der Garbsener SC durfte sich dagegen bis zum 15. April Zeit lassen, um sein Halbfinale gegen TuSpo Lamspringe erfolgreich zu absolvieren. „Ich habe Anfang März mündlich sowie Anfang April per Mail beim Staffelleiter Detlef Fassbinder wie auch bei Handballregionsvorstand Andreas Multhaupt darum gebeten, das Finale wegen der Urlaubsplanung meiner Spieler nicht nach dem letzten Punktspieltag am 13. Mai anzusetzen“, berichtet Empeldes Coach Maik Hoffmann.

Mittlerweile ist klar, dass die Lila-Weißen erst am 27. Mai in Laatzen um Pokalehren antreten müssen. „Ich selbst, Martin Schwarz, Alexander Meyer und Thibaut Voigt haben geglaubt, dass da bereits spielfreie Zeit ist, und unseren Jahresurlaub in die günstige Vorsaison vor den Sommerferien gelegt“, erklärt Hoffmann, warum mindestens vier starke Akteure aus der Empelder Startformation fehlen werden. „Wir werden eine zusammengewürfelte Mannschaft stellen müssen, die mit Sicherheit nicht der bisher gezeigten Stärke entspricht. Wir waren gewillt, einen neuen Termin zu finden, andere jedoch nicht“, lässt der TuS in einer Stellungnahme im Internet verlauten.

„Der Rahmenspielplan gibt diesen Ansetzungstermin her. Im Übrigen ist es unser Wunsch, alle Finalpartien der Jugend wie auch der Senioren an einem Tag zu spielen. Dann haben wir auch mehr Stimmung auf der Tribüne“, stellt der Regionsvorsitzende Andreas Multhaupt seine Sicht der Angelegenheit dar. Staffelleiter Detlef Faßbinder hatte unter diesen Umständen bei der Ansetzung von Termin und Spielort kaum noch eine Wahl. „Eine Doppelhalle auf einem Termin zu bekommen, der es allen recht macht, ist ein Ding der Unmöglichkeit“, sagt Fassbinder, der für den Unmut auf Empelder Seite zwar Verständnis, aber keine Lösung übri­g hat.

Kopfschütteln bei den Rivalen

In der Nachbarschaft der Calenberger löst die Entscheidung der Regionsoberen ebenfalls Kopfschütteln aus. „Ich glaube, wenn mir so etwas passiert wäre, wäre ich mit meiner Mannschaft nicht angetreten“, sagt Barsinghausens Trainer Jürgen Löffler. „Ein Finale, bei dem die beiden besten Turniermannschaften antreten, ist ein Aushängeschild für die Region. Unbegreiflich, dass man nicht auch die Vereine fragt, sondern einfach die Entscheidung durchzieht“, äußert auch Gerd Roglitzki, Frauen-Coach bei der HSG Wennigsen/Gehrden, Unverständnis.

Bei der HSG Badenstedt ist für den Finalspieltag schon der nächsten Pferdefuß entdeckt worden. „Unsere männliche D-Jugend tritt gegen die Mannschaft des TSV Anderten an. Beide Mannschaften müssen aber unter Umständen auch am selben Tag die Landesliga-Relegation für die neue Saison spielen“, sagt HSG-Spielwart Bernd Schröder, der ebenfalls eine Terminkollision befürchtet.

