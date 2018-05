Hannover

Laufen ist angesagt in Hannover. Nach dem großen Stadtmarathon vor knapp einem Monat haben am Sonntag die Liebhaber der kürzeren Distanzen ihren großen Auftritt. Im Erika-Fisch-Stadion, und im benachbarten Sportpark wird die 104. Auflage der Stadtstaffel ausgetragen. Wir geben Ihnen Informationen zu diesem Großereignis, das als „Familienfest des hannoverschen Sports“ gilt.

Wer darf bei der Stadtstaffel mitmachen?

Traditionell richtet sich der Wettkampf an die hannoverschen Vereine. Seit einigen Jahren sind auch ungebundene Gruppen zugelassen – als Generationenteam vom Enkel bis zu den Großeltern oder als Diversity-Staffel für Behinderte und Nicht-Behinderte.

Wann beginnen die Rennen?

Der erste Startschuss fällt am Sonntag um 10 Uhr für die U-10-Kinder. Die ersten Finals werden um 11.10 Uhr entschieden (U 10). Die letzten Rennen bestreiten die Senioren, Veranstaltungsende ist gegen 15 Uhr.

Welche Distanzen müssen die Sportler bewältigen?

Es gibt Pendelstaffeln über 8x75 Meter für die U 10 bis U 16 sowie Diversity-Staffeln U 18. Der Mehrgenerationenlauf geht über 4x75 Meter. Die Älteren laufen über 4x200 Meter (männliche Jugend und Senioren) beziehungsweise 4x100 Meter (weibliche Jugend, Seniorinnen und Diversity U 18). Alle Entscheidungen fallen im Erika-Fisch-Stadion. Zusätzlich wetteifern im Stadion und im Sportpark acht Teilnehmer starke Teams auf einer Distanz über 3300 Meter mit Teilstücken von 200 bis 600 Meter. Dieses Angebot richtet sich an Läufer und Läuferinnen in der Erwachsenenklasse sowie an Handbiker.

Was gewinnen die Teilnehmer?

In allen Altersklassen erhalten die jeweils drei erstplatzierten Teams Medaillen. Die schnellsten Männer- und Frauen des 3300-Meter-Hauptlaufes bekommen Wanderpreise. Zudem können sich die drei punktbesten Vereine über Preisgeld freuen. In den Kategorien (Leichtathletik-Vereine, übrige Vereine bis 499 Mitglieder, übrige Vereine von 500 bis 999 Mitgliedern, übrige Vereine mit mehr als 1000 Mitgliedern, Nachwuchs U 10 bis U 16 ebenfalls unterteilt nach Mitgliederstärke ihrer Clubs) werden 300, 200 und 100 Euro ausgeschüttet.

Gibt es besondere Programmpunkte?

Als Reminiszenz an die Ursprünge der Stadtstaffel, die einst von Hildesheim nach Hannover führte, gibt es einen historischen Lauf über insgesamt 35 Kilometer mit Start am Hildesheimer Ortsrand. Das Rennen endet im Erika-Fisch-Stadion. Jedes Team um­fasst acht Teilnehmer, zehn Staffeln gehen ins Rennen, darunter Vorjahressieger Hannover 96. Sie werden gegen 12 Uhr im Stadion erwartet, die Siegerehrung ist für 12.45 Uhr angesetzt. Um 14.20 Uhr wird zudem der Fackel für die deutschen Special Olympics in Kiel durch den hannoverschen Sportpark von einer Läuferstafette getragen.

Wie viele Mannschaften nehmen teil?

Bisher haben sich 172 Staffeln aus 19 Vereinen inklusive der Starter auf der historischen Distanz angemeldet. Damit verzeichnet der Veranstalter eine größere Resonanz als 2017. In diesem Feld befinden sich 20 Mehrgenerationenmannschaften so­wie neun Diversity-Teams. Die meisten Staffeln stellen TuS Vahrenwald (28), der VfL Eintracht (26) und TuS Bothfeld (25).

Wer ist Titelverteidiger?

In den Gesamtwertungen lagen der VfL Eintracht (Leichtathletik-Vereine und Nachwuchs) sowie Vahrenwald (übrige Clubs) vorn.

Von Carsten Schmidt