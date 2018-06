Hamburg

Der Masters-Sieger ist ebenso am Start wie Charl Schwartzel aus Südafrika sowie der europäische Rydercup-Kapitän Thomas Björn aus Dänemark und Vorjahressieger Jordan Smith aus England.

"Das ist das beste Spielerfeld, das das Turnier je hatte", sagte Turnierdirektor Dominik Senn am Dienstag bei einem Pressetermin im Hamburger Hafen. Zu den Spitzengolfern, die bei der mit zwei Millionen Euro dotierten Veranstaltung der European Tour ebenfalls abschlagen werden, gehören auch der US-Amerikaner Pat Perez, dessen Landsmann Bryson DeChambeau und der Engländer Paul Casey.

Turnierdirektor Senn geht zudem von zehn bis zwölf deutschen Startern aus. Fest zugesagt hat bislang Marcel Siem. Dem Ratinger war im vergangenen Jahr in Winsen ein "Hole in one" gelungen. Senn hat zudem "eine gewisse Hoffnung", dass auch Martin Kaymer nach Norddeutschland kommt. Im europäischen Ranking für den Ryder Cup, der vom 25. bis 30. September in Paris ausgespielt wird, liegt der Profi aus Mettmann aktuell nur auf Platz 31. Die European Open wären eine Möglichkeit, noch wichtige Punkte zu sammeln. Deshalb will Senn für Kaymer eine Wildcard zurückhalten.

dpa