Oldenburg

"Vojdan hat eine große Qualität in allen Aspekten des Spiels, sei es mit oder ohne Ball, in der Offensive und in der Defensive", beschrieb Baskets-Trainer Mladen Drijencic den Neuzugang, der in der Saison 2013/14 bereits für ALBA Berlin in der Bundesliga spielte.

Mit der Verpflichtung des Allrounders haben die Niedersachsen den Kader für die kommende Spielzeit komplettiert. Neben Stojanovski verstärkten sich die Baskets mit Will Cummings und Nathan Boothe. Acht Profis gehören noch aus dem Vorjahr zum Kader.

dpa