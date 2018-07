Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf muss in der Saison-Vorbereitung auf den gerade erst verpflichteten Domagoj Srsen verzichten. Der kroatische Abwehrspieler erlitt in der vergangenen Woche nach eingehenden Untersuchungen einen Muskelfaserriss in den rechten Adduktoren und wird nach Club-Angaben vom Montag in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen.