Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft peilt in der Qualifikation für die WM 2019 gegen Österreich den fünften Sieg im fünften Spiel an. "Wir sind klarer Favorit, alles andere wäre Quark", sagte Bundestrainer Henrik Rödl vor dem Duell am Freitag (19.30 Uhr) in Braunschweig.