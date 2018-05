Nach dem positiven Ende einer Zittersaison stehen bei den Eisbären Bremerhaven die Zeichen auf Veränderung. "Es wird einen großen Umbruch geben, wir werden ein völlig neues Konzept fahren", kündigte Geschäftsführer Wolfgang Grube am Dienstagabend nach dem erst am letzten Spieltag perfekt gemachten Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga an.