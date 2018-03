Eishockey

Eisbären Berlin starten mit Heimsieg in die Playoffs

Die Eisbären Berlin sind erfolgreich ins Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Am Mittwoch gewannen sie das erste Spiel der im Modus Best-of-Seven ausgetragenen Serie gegen die Grizzlys Wolfsburg in der Arena am Ostbahnhof mit 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).